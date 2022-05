Med offentliggørelsen af nye billeder håber politiet i USA snart at kunne få sat en stopper for en opsigtsvækkende fangeflugt.

Fredag i sidste uge hjalp en kvindelig fængselsbetjent ved Lauderdale County Jail i sydstaten Alabama den 38-årige serieforbryder Casey White på flugt.

Det skete, inden han senere på året igen skal i retten for at have dræbt en 58-årig kvinde i 2015.

Fængselsbetjenten Vicky White sagde simpelthen om formiddagen til en af sine kolleger, at hun skulle køre en af de indsatte hen til den lokale retsbygning, hvor han angiveligt skulle mentalundersøges.

Trods navnesammenfaldet er fængselsbetjenten ikke er i familie med den undvegne Casey White.

Herefter lukkede hun for rullende overvågningskameraer serieforbryderen ud af en bagdør til parkeringspladsen, hvor hun havde stillet en patruljebil klar.

Han kom i orange fangetøj tøffende i lænker og sandaler, inden han roligt tog plads på bagsædet af bilen, som den 56-årige fængselsbetjent kort efter kørte parret væk i.

Siden har det flygtende par været forsvundet, og patruljebilen blev fundet efterladt på en nærliggende parkeringsplads.

Den 56-årige fængselsbetjent Vicky White er efter fangeflugten forsvundet sporløst. Foto: US Marshals Vis mere Den 56-årige fængselsbetjent Vicky White er efter fangeflugten forsvundet sporløst. Foto: US Marshals

Her mener efterforskerne, at fængselsbetjenten på forhånd havde stillet en anden flugtbil klar. Bilen var købt et par dage før – kontant.

Andre indsatte i fængslet har efter flugten fortalt myndighederne, at den kvindelige fængselsbetjent og den drabstiltalte indsatte havde udviklet et 'særligt' forhold i fængslet.

Det indebar, at hun i det daglige forkælede ham på forskellig vis i forhold til de andre fanger.

Siden viste det sig, at hun midt i april havde solgt sit hus over hals og hoved, og at hun havde arrangeret sin pensionsopsparing, så hun kunne hæve pengene på forsvindingsdagen.

38-årige Casey White. Foto: US Marshals Vis mere 38-årige Casey White. Foto: US Marshals

Samtidig frygter politiet, at det flygtende par nu kan være stærkt bevæbnet. Op til flugten har fængselsbetjenten købt et mindre våbenarsenal – blandt andet en AR-15 riffel, et haglgevær og flere håndvåben.

Derfor advarer myndighederne i efterlysninger om, at parret kan været bevæbnede og farlige.

Det gælder ikke mindst den flygtede fange, der allerede før sin forestående dom i mordsagen, hvor han har erklæret sig skyldig på forhånd, var i gang med at afsone 75 års fængsel. Han beskrives som »ekstremt farlig«.

Som konsekvens af flugten har det amerikanske politi blandt andet iværksat en række sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte morderens ekskæreste og hendes søster. Tilbage i 2015 truede han udtrykkeligt med at ville dræbe dem, hvis han nogensinde slap ud af fængslet.

Nogle af den flygtede morders tatoveringer er relateret til en racistisk fængselsbande. Vis mere Nogle af den flygtede morders tatoveringer er relateret til en racistisk fængselsbande.

U.S. Marshals Service har torsdag også offentliggjort en række billeder af den flygtede fanges talrige tatoveringer i håb om, at det kan lokke nye oplysninger frem fra offentligheden.

Nogle af tatoveringer har forbindelse til den racistiske fængselsbande Southern Brotherhood.

I forbindelse med parrets flugt er der også udlovet en dusør på sammenlagt 15.000 dollar – heraf 10.000 for oplysninger om den flygtede morder og 5.000 for den hjælpende fængselsbetjent.