En arrestordre er netop blevet udstedt mod en fængselsbetjent, der forsvandt, mens hun eskorterede en fange ud af fængslet i sidste uge i Alabama.

Den indsatte, 38-årige Casey Cole White, var berammet til en retssag i næste måned på baggrund af en anklage for mord.

Men nu er den indsatte sammen med fængselsbetjenten Vicky White forsvundet. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Vicky White havde fortalt kollegaer, at hun tog den indsatte til retsbygningen for en mental sundhedsevaluering.

Men herfra forsvandt de, og siden er de ikke blevet set.

»Vi betragter dem begge som farlige, og efter al sandsynlighed er de begge bevæbnede,« lyder det fra den amerikanske general Marty Keely på en pressekonference mandag.

Her blev det også understreget, at de to ikke er i familie, selvom de har samme efternavn.

Desuden lyder det, at Casey Cole White menes at være en alvorlig trussel mod betjenten og offentligheden. I den forbindelse bliver der også tilbudt 10.000 dollar – altså knap 70.000 kroner – for information.

Køretøjet, som betjenten og den indsatte befandt sig i, da de forlod fængslet, blev ifølge politiet fundet på et nærliggende indkøbscenters parkeringsplads.

Myndighederne har efterfølgende sagt, at der slet ikke var planlagt en sundhedsevaluering eller retsmøde for Casey White den dag.

Hun brød desuden også reglerne ved at eskortere den mordmistænkte alene. Det vides ikke, om hun er blevet tvunget til at flygte med den indsatte, eller om hun frivilligt har gjort det.

Casey White afsoner en fængselsdom for drabsforsøg og indbrud, hvor han er anklaget for at have stukket en 58-årig kvinde ihjel.