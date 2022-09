Lyt til artiklen

Selv bøger til børn kan blive opfattet som en kriminel trussel.

I hvert fald af det følsomme styre i Kina, når børnebøgerne kan opfattes som en kritik af Kinas stadig strammere jerngreb om Hong Kong.

Det fik fem talepædagoger lørdag at føle.

Ved en særlig domstol i Hong Kong, hvor dommeren var udvalgt af regeringen, blev talepædagogerne hver idømt 19 måneders fængsel.

De blev fundet skyldige i at have udgivet »oprørske« børnebøger, som »såede ustabilitetens frø« i byen og på tværs af Kina.

Ifølge britiske BBC tolkede myndighederne bøgerne – om får, der forsøgte at holde ulve tilbage fra deres landsby – som en henvisning til Hong Kong og Beijing-regeringen.

Forfatterne hævdede derimod, at bøgerne blot handlede om »historie fra folkets perspektiv«.

Men en regeringsudvalgt dommer konkluderede, at de var »en hjernevaskningsøvelse«.

Fængselsdommene til talepædagogerne er det seneste udtryk for den undertrykkelse af borgerlige frihedsrettigheder, som har fundet sted i Hong Kong siden 2020, hvor Kina indførte en ny national sikkerhedslov.

Beijing sagde, at loven var nødvendig for at bringe stabilitet til byen – men kritikere sagde, at den var designet til at dæmpe dissens og svække Hongkongs autonomi.

Sikkerhedsloven giver mulighed for at idømme livstidsdomme for alle handlinger, der af Kina vurderes at opfordre til løsrivelse. Også terrorisme eller ulovlige aftaler med fremmede magter er omfattet af loven.

Kina beskyldes for med sikkerhedsloven at være i gang med at afvikle Hongkongs delvist demokratiske institutioner.

Myndighederne i Hong Kong præsenterede sidste sommer de farlige og undergravende børnebøger fra talepædagogerne på en pressekonference. Nu har bøgerne udløst 19 måneders til de fem initiativtagere. Foto: TYRONE SIU Vis mere Myndighederne i Hong Kong præsenterede sidste sommer de farlige og undergravende børnebøger fra talepædagogerne på en pressekonference. Nu har bøgerne udløst 19 måneders til de fem initiativtagere. Foto: TYRONE SIU

Hongkong blev under en aftale fra 1997 med Storbritannien overdraget til Kina under den betingelse, at Hongkong blev oprettet som en særlig region, der har delvist selvstyre efter devisen »ét land – to systemer«.

Aftalen skulle blandt andet garantere Hongkong en vis frihed.

De fem talepædagoger har allerede siddet mere end et år i fængsel, mens de ventede på dommen.

Myndighederne havde dog ikke tiltalt dem for at bryde den nationale sikkerhedslov fra 2020, men brugte i stedet en lov om oprør fra kolonitiden, som indtil for nylig sjældent var blevet brugt.