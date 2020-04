Ordene 'hold afstand' har næsten været umulige ikke at stifte bekendtskab med de seneste mange uger. Dog er det tilsyneladende ikke nået til et af El Salvadors fængsler.

Her har man nemlig under en form for ransagning af de indsattes celler samlet flere hundrede mennesker i et rum.

Ransagningen foregik under en 24 timers nedlukning af Izalco-fængslet, som var beordret af landets præsident, Nayib Bukele. Det skriver Daily Mail.

Nedlukningen skyldes, at der fredag blev begået hele 22 banderelaterede mord.

Foto: AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE Vis mere Foto: AFP PHOTO / EL SALVADOR'S PRESIDENCY PRESS OFFICE

Det er det højeste antal mord på en dag, siden han overtog præsidentposten i juni.

Derfor ville Nayib Bukele have nogle af de indsatte flyttet til et isolationsfængsel.

På billederne kan man se fangerne sidde i, hvad man kalder 'futtog'.

De sidder altså helt tæt på række bag hinanden med hænderne bundet på ryggen - alle afklædte og kun i underbukser.

Foto: HANDOUT Vis mere Foto: HANDOUT

Dog bærer de fleste mundbind.

Siden den 22. marts har El Salvador været lukket ned som følger af coronavirussen indtog i landet. Det betyder, at befolkningen kun må forlade deres hjem for at handle ind, lufte hund og tage til læge eller apoteket.

Man har i den forbindelse indført bøde og fængselsstraf for at overtræde udgangsforbuddet.

Selvom der bor cirka 6,4 millioner mennesker, så er kun cirka 300 mennesker bekræftet smittet.