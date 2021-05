Journalisterne fra nyhedsbureauet AP og det lokale medie The Huntsville Item sad og ventede, men opkaldet kom aldrig.

»Noget lignende vil aldrig ske igen,« lover Jeremy Desel, talsmand for Huntsville-fængslet.

Men det skete sent onsdag aften. For da Quintin Jones blev henrettet i Texas, var de obligatoriske, uvildige vidner fra medier ikke til stede. Ifølge AP befandt de sig i et nærliggende kontor, men blev aldrig informeret om, at henrettelsen var gået i gang.

»Min formodning er, at der vil blive foretaget en grundig undersøgelse af, hvad der er sket, og hvorfor det glippede, og jeg forventer, at den undersøgelse allerede er i gang,« siger Jeremy Desel:

41-årige Quintin Jones blev henrettet uden, at der var vidner til stede. Foto: HANDOUT Vis mere 41-årige Quintin Jones blev henrettet uden, at der var vidner til stede. Foto: HANDOUT

Ifølge AP er de foregående 570 henrettelser i Texas, der er blevet gennemført sidens dødsstraffens genindførelse i 1982, alle blevet foretaget med mindst et vidne fra offentligheden i form af en journalist fra et medie.

Henrettelsen af Quintin Jones var dog den første i knap et år, og derfor var flere nyansatte involveret i processen uden at have prøvet det før.

»Og midt i alt det blev telefonopkaldet til mit kontor aldrig lavet, så jeg kunne ledsage vidnerne over gaden og ind i Huntsville-fængslet,« siger Jeremy Desel.

Han undskylder samtidig for fejlen, der blev opdaget en halv time efter henrettelsen.

Quintin Jones var blevet dømt til døden for at have slået sin grandtante ihjel i september 1999, fordi hun ikke ville låne ham penge til at købe stoffer.

Han blev henrettet ved hjælp af en dødbringende injektion, som han fik onsdag kl. 18.28 lokal tid –12 minutter senere blev han erklæret død.

Forinden havde USAs højesteret afvist at omstøde dødsdommen.