Det sociale medie følger i fodsporet på Youtube og vil fremover fjerne konspirationsteorier om vacciner.

Det sociale medie Facebook vil fremover slette oplysninger og påstande om covid-19-vacciner, som ifølge sundhedseksperter er beviseligt usande.

Det oplyser Facebook torsdag i et opslag på tjenesten.

Meldingen kommer, efter at selskabet Alphabet Inc, der ejer Youtube, kom med en tilsvarende melding i oktober.

Fremover vil al misinformation om coronavirus, som Facebook vurderer udgør en trussel, blive slettet fra tjenesten.

I mindre alvorlige tilfælde vil Facebook sætte et særligt mærkat på opslag og begrænse muligheden for at dele dem.

Tiltaget markerer en ændring i Facebooks kurs over for brugernes indhold på tjenesten.

Ifølge Facebook skyldes kursændringen de seneste ugers meldinger om, at flere vacciner mod coronavirus er på trapperne.

I USA har to selskaber ansøgt om en nødgodkendelse af en vaccine. I Storbritannien gav myndighederne onsdag en betinget godkendelse af en vaccine, der er udviklet af selskaberne Pfizer og Biontech.

De sociale medier har under pandemien været fyldt med misinformation om de kommende vacciner, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Langt det meste bliver spredt via Facebook og Instagram, som ejes af Facebook.

Ifølge Facebook vil selskabet fremover slette påstande, teorier og myter om vacciner, som er blevet aflivet af eksperter.

- Det omfatter falske påstande om sikkerhed, effektivitet, ingredienser og bivirkninger, skriver Facebook.

- Vi vil for eksempel slette falske påstande om, at covid-19-vacciner indeholder mikrochips, tilføjer selskabet.

/ritzau/Reuters