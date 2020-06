Facebook-stifter har været i modvind, fordi Facebook ikke ville fjerne eller markere opslag fra Donald Trump.

Stifter og administrerende direktør for det sociale medie Facebook, Mark Zuckerberg, har været i modvind.

Forargelsen blev udløst, da Zuckerberg tidligere på ugen sagde, at Facebook ikke ville fjerne eller markere et opslag fra den amerikanske præsident, Donald Trump.

Flere har tolket et opslag fra præsidenten, som om at han opfordrer til vold mod dem, der protesterer mod racisme i politiet.

I et brev til sine medarbejdere lover Zuckerberg, at Facebook vil gennemgå sine regler for opslag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Den oprindelige melding fra Facebook-stifteren fik nogle medarbejdere hos Facebook til at melde deres afsked.

- Den beslutning, jeg tog i sidste uge, har efterladt mange af jer vrede, skuffede og sårede, skriver Mark Zuckerberg i et brev til sine medarbejdere, som han også har lagt på sin egen Facebook-profil.

- Vi vil gennemgå vores regler, der tillader diskussion og trusler om statens magtanvendelse for at se, om der er nogle ændringer, vi skal vedtage, lyder det.

Mark Zuckerberg adresserer også bekymringen fra nogle medarbejdere, som mener, at opslaget på en eller anden måde skulle have været markeret.

Han udtrykker dog, at han er bekymret over sådan en tilgang.

- Jeg er bekymret for, at sådan en fremgangsmåde kan føre os til at redigere i indhold, som vi ikke kan lide, selv om det ikke er i strid med vores retningslinjer, skriver Zuckerberg.

Det er politivolden mod George Floyd, der kostede ham livet, som har ført til store demonstrationer i USA og rundt omkring i verden. Det har samtidig fået de sociale medier til at eksplodere med opslag.

Twitter, et andet socialt medie, har reageret ved eksempelvis at censurere og skjule indholdet på et af præsidentens mange opslag på Twitter.

Det skete, fordi tweetet brød med Twitters retningslinjer ved at forherlige vold.

Samtidig har det sociale medie besluttet at faktatjekke opslag fra præsidenten.

To opslag er samtidig blevet markeret som vildledende. Det ene af opslagene påstod, at der vil blive svindlet med brevstemmer under præsidentvalget i november.

/ritzau/