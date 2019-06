Det skal være forbudt at fraråde folk at stemme til valget i USA i annoncer. Forbuddet ventes til efteråret.

Forud for præsidentvalget i USA i 2020 vil Facebook vil forbyde annoncer, som fraråder vælgere at stemme.

Facebook forventer at iværksætte tiltaget i efteråret forud for guvernørvalg i november, oplyser driftschef i Facebook Sheryl Sandberg i en meddelelse fra Facebook.

Sidste år udvidede Facebook sine regler mod at forsøge at hindre vælgere i at stemme, da det forbød opslag, som spreder misinformation om stemmemetoder, valgdatoer og valgsteder.

Reglerne indebærer også forbud mod at skræmme ved eksempelvis at lave en forkert fremstilling af, hvorvidt stemmer vil blive talt.

Den kommende regel rettet mod annoncer er stadig i udviklingsfasen, og Facebook søger råd fra valgorganisationer.

Facebook oplyser, at den formentlig kun vil være i USA i begyndelsen, og den vil ikke indebære forbud rettet mod brugeres opslag.

Det sociale medie oplyser, at det aktivt arbejder på at fjerne ondsindet valgrelateret indhold.

Tidligere har Facebook dog været i vælten for at blive brugt til at sprede misinformation i forbindelse med valg.

Ifølge amerikansk efterretningstjeneste var der en omfattende russisk indblanding i det amerikanske valg i 2016, som skulle hjælpe præsident Donald Trump med at blive valgt. Rusland har dog gentagne gange afvist beskyldningerne.

/ritzau/Reuters