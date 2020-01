Facebook kalder det for en 'teknisk fejl', at navnet på den kinesiske præsident endte med alt andet end en korrekt oversættelse under et statsbesøg.

Fejlen blev opdaget under et to dage langt topmøde i Myanmar, hvor den kinesiske præsident, Xi Jinping, mødtes med landets leder Aung San Suu Kyi.

I den forbindelse blev der skrevet talrige nyheder, og Myanmars regering lavede også flere opdateringer på deres officielle Facebook-profil.

Dem, som ikke kan burmesisk, trykkede på den automatiske 'oversæt', hvilket gav et noget uventet resultat, skriver TheGuardian.

From @IrrawaddyNews... pic.twitter.com/DlqZmDwx83 — Poppy McPherson (@poppymcp) January 18, 2020

Navnet på den kinesiske præsident blev i den engelske oversættelse ændret til 'Mr. Shithole' eller på dansk 'Hr. Lortehul'.

Oversættelsen på Myanmars regerings officielle Facebook lød derfor: 'Og præsidenten af Kina, Mr. Røvhul, skrev under...'

Den kinesiske præsident, som oprindeligt hedder Xi Jinping, var i Myanmar for at underskrive adskillige aftaler om kinesisk-støttede infrastruktur i Myanmar. Flere brugere på de sociale medier opfangede den pinlige fejl, før Facebook nåede at undskylde og rette fejlen.

'Vi har rettet den tekniske fejl, som var skyld i forkerte oversættelser fra burmesisk til engelsk på Facebook. Det burde ikke være sket, og vi tager de nødvendige skridt for at sikre, at det ikke sker igen. Vi undskylder inderligt for fornærmelsen,' lyder det fra Facebook i en udtalelse.

Problemet skulle mere konkret ligge i, at præsidentens navn ikke lå i databasen over burmesiske ord.

Ord, der starter med 'Xi' eller 'Shi' på burmesisk, kan i nogle ordsammensætninger fører til ordet 'røvhul'.

Det er ikke første gang, at Facebook har oplevet problemer med deres automatiske oversættelse af opslag på burmesisk.

I 2017, hvor Myanmar er blevet beskyldt for etnisk udrensning af de hovedsageligt muslimske rohingyaerne i landet, skrev en bruger på Facebook, at 'muslimer burde dræbes'. Det blev fejlagtigt oversat til 'Jeg brude ikke have en regnbue i Myanmar'.