Facebook har besluttet at give den tidligere amerikanske præsident Donald Trump en udelukkelse fra det sociale medie i mindst to år.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra den sociale medie-gigant.

Nyheden er signeret af Nick Clegg, der er Facebooks vicepræsident for Global Affairs.

Han skriver blandt andet:

»I dag offentliggør vi nye protokoller i forbindelse med exceptionelle sager som denne, og samtidig bekræfter vi den tidsbundne straf, som kommer til at gælde for hr. Trumps konti.«

»Når man tager alvoren af situationen, der førte til hr. Trumps suspendering, i betragtning, så mener vi, at hans ageren var et groft brud på vores regler, hvilket er lig med den højeste straf, som vores nye protokoler giver os mulighed for,« forklarer Nick Clegg.

I samme ombæring har Facebook udgivet en grafik, der viser, hvorledes man kan suspenderes fra Facebooks sociale medier som Instagram og Facebook.

Her fremgår det, at man kan blive suspenderet i alt fra en måned til det maksimale to år, som Donald Trump nu altså bliver.

Sådan ser Facebooks nye protokol for suspendering af konti ud.

Selv når de to år er gået, så er det ikke lig med, at man automatisk kan genindtræde på Facebooks platforme.

Her skal eksperter nemlig sige god for, at fx Donald Trump igen kan optræde på platformen.

Og det bliver til ekstra skærpet overvågning, lyder det fra Facebook.

»Når suspenderingen på et tidspunkt bliver løftet, så vil der være en række sanktioner, der hurtigt kan optrappes, hvis mr. Trump foretager yderligere brud på vores retningslinjer i fremtiden, helt op til permanent udelukkelse,« skrives det videre.

Donald Trumps udelukkelse på to år fra Facebook, stammer fra den tidligere præsidents opfordringer til, at demonstranter 6. januar i år skulle marchere mod Kongressen i Washington D.C.

Det førte som bekendt til stormløbet mod Kongressen, hvor flere personer mistede livet og amerikanske toppolitikere måtte flygte fra menneskehorderne.

De nye retningslinjer er kommet på plads, efter Facebook har nedsat deres såkaldte 'Oversight Board', som uafhængigt af Facebooks ledelse, skal træffe afgørelser i sager som netop den mod Donald Trump.

Den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt er medlem af Facebooks Oversight Board.