En række konti på sociale medier med bånd til Rusland og Iran skal have forsøgt at påvirke amerikansk politik.

Selskabet Facebook suspenderer en række konti på Facebook og Instagram med bånd til Rusland og Iran.

De suspenderede profiler har angiveligt forsøgt at påvirke amerikansk politik forud for præsidentvalget i 2020.

Det oplyser Facebook i en meddelelse sent mandag aften dansk tid, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Profilerne har givet sig ud for at være personer i USA og har delt opslag med kontroversielle og splittende politiske budskaber.

Facebook har suspenderet tre separate netværk af profiler, der blev opereret fra Iran. Der er tale om 93 konti og 17 sider på Facebook samt fire konti på Instagram. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Derudover er et netværk af profiler på Instagram, som har haft forbindelse til den russiske organisation Russian Internet Research Agency (IRA), suspenderet.

Omkring 240.000 brugere på Instagram fulgte de suspenderede russiske konti. Heraf var 60 procent personer i USA.

IRA er en organisation, som ifølge USA også forsøgte at påvirke det amerikanske præsidentvalg i 2016.

- Vi har set disse netværk gå målrettet efter den offentlige debat i USA og engagere sig i den type politiske diskussioner, som udfordrer og splitter USA for tiden, siger Nathaniel Gleicher, der er chef for Facebooks politik for cybersikkerhed, til Reuters.

- Når man gør det, engagerer man sig i emner, som er afgørende i valgkampen. Men jeg kan ikke sige præcis, hvad deres mål har været.

Facebook har desuden annonceret en række nye tiltag, der skal forhindre udenlandsk indblanding og misinformation forud for næste års præsidentvalg i USA.

Blandt andet skal det fremgå tydeligere, om et medie er statsejet.

Derudover skal sikkerheden øges for politikere og politiske kandidater, som kan være sårbare overfor hacking.

Tiltagene vil ifølge dpa træde i kraft i næste måned.

Embedsmænd i de amerikanske sikkerhedstjenester har advaret om, at Iran og Rusland vil forsøge at påvirke det kommende præsidentvalg.

Iran og Rusland har flere gange afvist anklagerne.

/ritzau/Reuters