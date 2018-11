Stifteren af Facebook, Mark Zuckerberg, har ikke haft det nemt, siden det kom frem, at firmaet delte ud af data om deres 2,2 milliarder brugere verden over.

Det har også Zuckerberg kunnet mærke på kistebunden.

Senest i denne uge har New York Times kunne afsløre, hvordan Facebooks ledelse har dækket over beviser for suspekt russisk aktivitet på det sociale medie igennem meget længere tid, end Facebook hidtil har stået ved.

Sagerne har kostet Facebook-stifteren Mark Zuckerbergs personlige formue 17,4 mia. dollars i år - som svarer til ca. 114 mia. kr. Det skriver det amerikanske medie Bloomberg.

Skandalesager har betydet et dyk på Facebook-aktier. Foto: JOEL SAGET Vis mere Skandalesager har betydet et dyk på Facebook-aktier. Foto: JOEL SAGET

Tilmed er Facebook-aktien faldet til 139,53 dollars - svarende til 920 kr. - hvilket er det laveste niveau siden april.

Tabet har betydet, at Mark Zuckerberg ikke længere befinder sig på Top 3 over verdens rigeste - kun overgået af Bill Gates og Jeff Bezos. Nu er han røget ned på en sjetteplads, skriver det amerikanske medie.

Torsdag forsvarede Zuckerberg ifølge The Guardian sin ledelse på et pressemøde.Her hævdede han, at han ikke havde kendskab til Facebooks underminering af beviser.

»At påstå at vi ikke var interesserede i at kende sandheden, at vi ville skjule, hvad vi vidste, eller at vi ville forhindre undersøgelsen, er simpelthen løgn,« sagde Zuckerberg på pressemødet.