På grund af EU-regler vil Facebook have europæiske brugere til at godkende blandt andet målrettede reklamer.

London. Må Facebook benytte ansigtsskanning? Eller målrette reklamer? Det sociale medie vil i den kommende uge indhente tilladelser fra europæiske brugere for at være sikre på at overholde ny EU-lovgivning.

Det skriver nyhedsbureau AP.

Det er ikke alle former for målrettede reklamer, som Facebook vil forsøge at få fornyet tilladelse til.

Den nye EU-lovgivningen om forbrugeres rettigheder, når de afgiver oplysninger, er ifølge de europæiske analytikere, som AP har talt med, det største skridt i retning af sikring af forbrugernes privatliv i "en generation".

/ritzau/