Det er ellers noget af en sjældenhed, men torsdag den 1. marts blev Facebook nødt til at sige undskyld. Undskyld, at vi cencurerede statuen 'Venus af Willendorf'.

Den lille statue er næsten 30.000 år gammel, fra den gamle stenalder, og den betragtes som et mesterstykke. Det skriver asiaone.com.

»Vores politik angående annoncer tillader ikke nøgenhed, eller noget, der kan opfattes som nøgenhed, men vi har udtagelser for statuer. Derfor skulle vi have tilladt dette foto på en annonce,« sagde en talskvinde for Facebook til AFP.

»Vi undskylder fejlen og vi har ladet annoncøren vide, at vi godkender deres annonce,« tilføjede hun.

Det hele begyndte tilbage i december, hvor den italienske kunst-aktivist Laura Ghianda postede et stykke kunst, som hurtigt gik viralt på Facebook.

Det blev dog hurtigt bortcencureret af Facebook, og det fik kunstneren til at sige: »Denne statue er ikke 'voldsomt pornografisk'. Krigen mod den menneskelige kultur og den moderne intellektualisme vil ikke blive tolereret.«

I Østrig blev hendes udtalelser modtaget med kyshånd af Wiens Naturhistoriske Museum, der huser den lille statue.

»Lad Venus være nøgen!. I 29.500 år har hun vist sit forhistoriske fertilitetssymbol uden noget tøj. Så cencurerer Facebook det, og det gør folk kede af det,« siger museummet i en udtalelse.

Den 11 centimeter høje statue blev opdaget i den østrigske landsby Willendorf i 1908.

Ifølge museets generaldirektør, Christian Koeberl, er statuen den mest populære og verdens kendteste eksempel på en forhistorisk kvinde.

Facebook oplever regelmæssig kritik af dets cencur, og ikke mindst af det, den tillader.