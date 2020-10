Techgiganten vil fremover fjerne opslag, der opfordrer amerikanerne til at overvåge valgsteder på valgdagen.

Techgiganten Facebook har onsdag besluttet at udvide virksomhedens regelsæt frem mod USA's præsidentvalg 3. november.

De nye regler betyder blandt andet, af Facebook fremover vil fjerne opslag, der opfordrer folk til at overvåge valgsteder, hvis opslagene indeholder "opildnende sprogbrug".

Opslag vil også blive fjernet, hvis de antyder, at folk skal intimidere vælgere eller medarbejdere ved valgstederne.

Det sker for at sikre, at Facebook ikke bliver brugt til at sprede had og misinformation i forbindelse med præsidentvalget.

Facebooks nye regler kommer, mens republikanske politikere og embedsfolk er i gang med at hverve tusindvis af frivillige til at overvåge steder, hvor folk kan stemme tidligt eller aflevere brevstemmer.

Det sker som del af et forsøg på at finde beviser for præsident Donald Trumps udokumenterede påstande om, at præsidentvalget vil være fyldt med valgsvindel.

Trump har ved flere lejligheder også selv opfordret til at holde øje med svindel ved valgstederne.

Det har skabt frygt for, at præsidentens tilhængere vil møde op og true vælgere på valgdagen.

/ritzau/Reuters