Mange sidder isoleret og laver videoopkald til venner og familie. Det marked vil Facebook også have del i.

Facebook udvider en række mulighed for livestreaming og introducerer et nyt værktøj til videokonferencer, Messenger Rooms.

Det oplyser selskabet fredag.

Det sker for at kunne få del i et marked, der under coronaviruspandemien er vokset støt.

Med værktøjet vil op mod 50 mennesker kunne deltage i et opkald, skriver selskabet i en meddelelse.

På en computer vil skærmen være opdelt, så man kan se op til 16 mennesker på en gang, og designet vil i et vist omfang ligne konkurrenten Zooms.

På mobiltelefon vil man kunne se op til otte mennesker på en gang.

Prisen på Zoom-aktier faldt med 3,7 procent i forhold til dagen inden i minutterne efter offentliggørelsen.

Tidligere på dagen havde aktien ellers nået et rekordniveau.

Facebook-brugere vil kunne dele links, så andre kan deltage i Rooms-opkald via en browser - uden at downloade en app eller oprette en konto.

Der vil ikke være nogen tidsbegrænsninger på opkald.

Med lanceringen bliver Facebook del af en i forvejen ganske stor mængde selskaber, der laver værktøjer til videomøder.

Imens sidder millioner af mennesker verden over isoleret i deres hjem og er afhængige af netop den form for værktøjer for at kunne arbejde, gå i skole og have et socialt liv.

Dele af produktet var allerede under udvikling og skulle have været lanceret i tredje eller fjerde kvartal.

Men Facebook satte fart på udviklingen, da man observerede en stigning i antallet af gruppeopkald under lockdown.

Det fortæller Stan Chudnovsky, chef for Messenger.

- Vi fik dobbelt så mange videoopkald, og når vi ser på antallet af gruppeopkald, er det steget endnu mere, siger han.

- Så vi fandt ud af, hvordan vi kunne udvikle de her værktøjer endnu hurtigere.

/ritzau/Reuters