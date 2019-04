Facebook, Instagram og WhatsApp er søndag eftermiddag nede i store dele af verden.

Det viser flere af de hjemmesider, der registrerer fejlmeldinger.

På downdetector.dk fremgår det, at de sociale medier er nede i lande som Canada, Portugal, Bulgarien, Syd Korea og Sydamerika.

Der er også flere danske bruger, der skriver, at de har problemer med at logge på.

En enkelt vittig sjæl foreslår, at nedbrudet skyldes, at det forleden lykkedes forskere at tage et billede af et sort hul.

På twitter er der også flere, der melder om, at Instagram og Facebook ikke virker.

Twitter now that Facebook and Instagram are down again. #instagramdown



Nobody:



Twitter: It's my time to shine pic.twitter.com/XYS7bFN5nW — m (@imavs) April 14, 2019

Det er langt fra første gang, Facebook og Instagram rammes af omfattende nedbrud. Flere gange tidligere har de sociale medier været i udu i større eller mindre grad.

Opdateres...