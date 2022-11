Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en fyringsrunde ser ud til at ramme et stort social medie.

Denne gang er det koncernen der ejer Facebook, Meta.

Det skriver The Guardian, der citerer The Wall Street Journal.

Nedskæringerne, der forventes at blive annonceret onsdag, regner med at påvirke tusindvis af Metas 87.000 ansatte globalt. Men der er ikke angivet et præcist antal.

Meta afviste at bekræfte rapporten, men en talsmand pegede på kommentarer fra Metas administrerende direktør, Mark Zuckerberg, sidst i den seneste måned.

»I 2023 vil vi fokusere vores investeringer på et lille antal højt prioriterede vækstområder,« sagde han.

»Så det betyder, at nogle hold vil vokse meningsfuldt, men de fleste andre hold vil forblive fladt eller skrumpe i løbet af det næste år. Samlet forventer vi at ende 2023 som enten nogenlunde samme størrelse eller endda en lidt mindre organisation, end vi er i dag.«

Virksomheden rapporterede, at dens 'metaverse'-afdeling, Reality Labs, havde et tab på 28 milliarder kroner i løbet af de seneste tre måneder og sagde, at disse tab ville 'vokse betydeligt år over år' i 2023.

Men Zuckerberg sagde, at han var overbevist om, at de store satsning, som virksomheden lavede, ville betale sig.

»Over tid vil disse ende med at blive meget vigtige investeringer for fremtiden for vores virksomhed,« sagde Zuckerberg.