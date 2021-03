Facebook og News Corp har indgået en aftale om brug af nyhedsartikler på det sociale medie i Australien.

I februar blev det pludselig umuligt for australiere at finde nyhedsartikler på det sociale medie Facebook.

Techgiganten havde strøget al brug af nyhedsartikler i Australien, efter at regeringen havde fremsat et krav om, at Facebook skulle betale nyhedsmedier, når mediernes indhold blev delt på platformen.

Facebook fik imidlertid kort efter istandsat en aftale med regeringen, og brugerne kunne igen tilgå nyhedsindhold via det sociale medie.

Natten til tirsdag dansk tid har techgiganten så indgået en aftale med mediegiganten News Corp, der er ejet af mediemogulen Rupert Murdoch.

Aftalen sikrer, at News Corp får betaling fra Facebook for de artikler, som bliver delt på platformens nye nyhedsservice Facebook News.

Det er ukendt, hvor mange penge det drejer sig om.

Men aftalen får betydning for en lang række australske medier som The Australian, The Daily Telegraph og Herald Sun.

/ritzau/AFP