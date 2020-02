Facebook-chef Mark Zuckerberg har mandag mødtes med en række topfolk i EU - herunder Margrethe Vestager.

Det kan blive nødvendigt at oprette en helt ny tilsynsmyndighed for at kontrollere hadsk indhold og misinformation på sociale medier.

Sådan lyder det fra techgiganten Facebook.

Facebooks øverste chef, Mark Zuckerberg, har mandag mødtes med en række topfolk i EU for at diskutere, hvordan man bedst muligt kontrollerer indholdet på sociale medier som Facebook.

- Love, der stiller udgiveren til ansvar og straffer udgiveren for ulovlige udtalelser, hænger ikke sammen med verden på internettet, lyder det i en udtalelse fra Facebook i forbindelse med Zuckerbergs besøg.

I udtalelsen hedder det videre, at indhold på internettet "måske kræver en ny type tilsynsmyndighed".

Facebook-chefens besøg kommer, to dage før kommissionen onsdag fremlægger en overordnet retning for, hvordan Europa håndterer den digitale tidsalder og en datastrategi.

Zuckerberg mødtes mandag med blandt andre danske Margrethe Vestager, der er ledende næstformand i kommissionen og konkurrencekommissær.

Også industrikommissær Thierry Breton mødtes med Facebook-grundlæggeren. Han bed dog ikke umiddelbart på en opfordring fra Zuckerberg om ikke at straffe sociale medier for hårdt.

- Hvis de platforme, der opererer på europæisk grund, ikke respekterer betingelserne, jeg har fastlagt, så kan vi blive tvunget til at træde hårdere ind over for dem, siger den tidligere franske finansminister.

Margrethe Vestager ventes onsdag sammen med øvrige kommissærer at præsentere tre pakker under sit digitale ansvarsområde.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil strategien blandt andet sigte mod at udfordre amerikanske it-virksomheders dominans på området. Foruden Facebook tæller det også dominansen fra for eksempel Google og Amazon.

Vestager har de seneste måneder haft en række møder med store it-virksomheder fra USA.

/ritzau/AFP