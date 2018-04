Data fra en million brugere af Facebook i Indonesien kan være delt med tredjepart, og det kan koste fængsel.

Jakarta. Facebook er kommet i modvind over hele kloden, efter at brugeres data er sluppet videre til en virksomhed, der hjalp Donald Trump med at blive præsident i USA.

Indonesisk politi har indledt en undersøgelse af sagen, meddeler landets ministerium for it og kommunikation.

Det sker, efter at det amerikanske medie har erkendt, at data fra over en million brugere i det sydøstasiatiske land kan være delt med den politiske konsulentvirksomhed Cambridge Analytica.

Repræsentanter for Facebook i Indonesien risikerer op til 12 års fængsel og bøder på 871.000 dollar, hvis de dømmes. Det svarer til 5,3 millioner kroner.

Ministeriet for it og kommunikation indkaldte torsdag repræsentanter for Facebook til møde. Ministeriet har bedt mediet om at forhindre, at data kan deles med tredjepart.

Facebook vil samarbejde med de indonesiske myndigheder, siger virksomhedens PR-chef i Indonesien, Ruben Hattari.

Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, er blevet bedt om at møde op i parlamenter i flere lande for at svare på spørgsmål i sagen om Cambridge Analytica.

Det amerikanske medie har indtil videre valgt at gøre det lettere for brugere at administrere personlige data.

/ritzau/AP