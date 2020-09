Facebook fik for fire år siden kritik for ikke at forhindre misinformation op til præsidentvalg.

Facebook og andre sociale medier fik efter præsidentvalget i USA i 2016 hug for ikke at have gjort nok for at forhindre falske historier og misinformation i at spredes.

Forud for præsidentvalget om fem uger understreger Facebook, at det sociale medie i dag er langt bedre rustet til at bremse internettes trolde.

- Facebook har ændret en hel del siden det amerikanske valg i 2016, siger Nick Clegg, der er vicedirektør for Facebook med ansvar for globale anliggender og kommunikation.

- Vi er bedre forberedt end nogensinde. Vi arbejder hele døgnet på at beskytte valget mod folk, der vil misbruge vores platform, siger han på en pressebriefing.

Meldingen kommer, forud for at præsidentvalgkampen for alvor bliver skudt i gang.

Det sker med den første tv-duel mellem de to kandidater, Joe Biden og Donald Trump, natten til onsdag dansk tid.

Nick Clegg fremhæver, at Facebook - som også ejer Instagram - siden 2016 har tredoblet antallet af ansatte, der arbejder med sikkerhed.

- Vi er i en meget stærkere position til at finde og stoppe koordinerede kampagner, der vil manipulere den offentlige debat, siger han.

Nick Clegg nævner som eksempel, at Facebook i perioden marts til maj har fjernet mere end 100.000 opslag, som har brudt det sociale medies regler i forhold til at forsøge at påvirke vælgerne.

Facebook har desuden strammet sin politik for brug af politiske reklamer.

Det betyder, at for eksempel annoncører til det amerikanske valg skal bevise, at de har adresse i USA. Samtidig skal det fremgå af annoncen, hvem der har betalt for den.

I den sidste uge op til valget vil nye politiske reklamer desuden være bandlyst på Facebook.

Facebook har desuden lavet et informationscenter på sin platform. Centret skal hjælpe brugerne med at finde korrekte oplysninger om, hvor de kan stemme.

Den amerikanske gigant har tidligere erkendt, at 126 millioner amerikanske brugere op til, under og efter valget i 2016 blev udsat for indhold fra internettrolde i Rusland, der angiveligt har forsøgt at påvirke amerikansk politik.

I starten af september oplyste Facebook, at det havde lukket en række falske konti, som det russiske firma IRA skulle stå bag. De var kritiske over for Joe Biden.

I 2017 kom det frem, at netop IRA ved valget i 2016 havde forsøgt at få vælgerne til ikke at stemme på Donald Trumps modkandidat, Hillary Clinton.

Det amerikanske valg løber af stablen 3. november.

/ritzau/