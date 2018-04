I første kvartal af 2018 har Facebook fjernet dobbelt så mange ulovlige opslag som i det foregående kvartal.

San Francisco. Facebook har fjernet dobbelt så mange opslag med ekstremistisk indhold i de første tre måneder af 2018 sammenlignet med det foregående kvartal.

Således har det sociale medie enten fjernet eller advaret om 1,9 millioner opslag relateret til Islamisk Stat (IS) eller al-Qaeda i årets første kvartal.

Det oplyser selskabet Facebook Inc. mandag.

Den Europæiske Union har lagt pres på Facebook og dets konkurrenter inden for teknologiindustrien for at få selskaberne til at fjerne ekstremistisk indhold hurtigere og dermed overholde lovgivningen.

Af de 1,9 millioner opslag med ekstremistisk indhold er "langt størstedelen" blevet fjernet. En lille del er blevet mærket med en advarsel, oplyser Facebook.

Netværket bruger automatiseret software som eksempelvis billedsammenligning til at identificere ekstremistisk indhold.

I årets første kvartal tog det i gennemsnit mindre end et minut for Facebook at fjerne et opslag med ekstremistisk indhold, efter det var publiceret.

Mandag har verdens største sociale medie desuden offentliggjort sin interne definition af "terrorisme" for første gang. Det sker som del af bestræbelserne på at være mere gennemsigtig.

Virksomheden oplyser, at den definerer terrorisme som:

- Enhver ikkestatslig organisation, der beskæftiger sig med overlagte voldshandlinger mod personer eller ejendomme for at skræmme en civilbefolkning, regering eller international organisation for at opnå et politisk, religiøst eller ideologisk mål.

Facebook og selskabets beskyttelse af brugernes oplysninger kom i fokus i marts, efter oplysninger om at analyseselskabet Cambridge Analytica var kommet i besiddelse af 87 millioner brugeres oplysninger.

Siden da har Facebook-stifter Mark Zuckerberg været til høring i den amerikanske kongres. Også i EU-Parlamentet ønsker et flertal at stille spørgsmål til Zuckerberg.

/ritzau/Reuters