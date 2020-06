Flere tilhængere af den nyfascistiske organisation Proud Boys har fået fjernet deres Facebook-konto.

Facebook har tirsdag fjernet næsten 900 konti med tilknytning til de højreekstremistiske organisationer Proud Boys og American Guard.

Det gælder blandt andet konti tilhørende Proud Boys-støtter, der mandag konfronterede antiracistiske demonstranter i Seattle.

Facebook oplyser, at det sociale medie har fjernet flere end 500 Facebook-konti og flere end 300 Instagram-konti.

- Vi fjernede oprindeligt en række konti for begge organisationer 30. maj, da vi opdagede, at begge organisationer begyndte at offentliggøre indhold med tilknytning til de igangværende protester, siger en unavngiven talskvinde for Facebook.

- Herefter fortsatte vi arbejdet med at kortlægge hele netværket.

Facebook har tidligere forbudt Proud Boys og American Guard for at promovere had, men enkelte medlemmer er fortsat med at offentliggøre billeder med våben og opfordre andre til at deltage i protester i kølvandet på den sorte amerikaner George Floyds død.

George Floyd døde i forbindelse med en brutal anholdelse i Minneapolis 25. maj.

Facebook er under øget kontrol, fordi provokatører bruger mediet til at koordinere og rekruttere støtter.

Facebook har derfor blandt andet gjort det sværere at finde grupper i den såkaldte Boogaloo-bevægelse.

Tilhængere af den højreekstremistiske bevægelse mener, at en ny borgerkrig truer, og de er ofte svært bevæbnede.

Nogle af disse tilhængere støtter højreorienterede militser og har forsøgt at kapitalisere på protesterne ved at indlede vold, som de håber eskalerer til en bredere konflikt.

/ritzau/Reuters