Selskabet bag Facebook skifter navn til Meta.

Det oplyser ceo og stifter af Facebook, Mark Zuckerberg ifølge Washington Post.

»For at reflektere hvem vi er, og hvad vi håber på at opbygge, kan jeg stolt fortælle, at fra i dag hedder vores virksomhed Meta,« sagde Mark Zuckerberg på et af selskabets årlige events ifølge Tech Crunch.

Her uddybede Mark Zuckerberg tankerne bag det nye navn.

»Vores mission bliver som den har været hidtil. Det handler stadig om at bringe mennesker sammen. Vores apps og vores brands ændrer sig heller ikke.«

Navneskiftet kommer efter, at Facebook i den seneste tid har været beskyldt for at drive ulovlig monopolvirksomhed. Det skriver Ritzau.

Det er altså kun selskabet bag Instagram, WhatsApp, og Messenger, der skifter navn og ikke det sociale medie Facebook.

Opdateres...