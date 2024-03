Meta vil forsøge at bekæmpe risiko for, at misinformation og misbrug af AI spiller rolle i sommerens EP-valg.

Meta, der står bag det sociale medie Facebook, nedsætter en enhed til at håndtere misinformation og misbrug af indholdsskabende kunstig intelligens.

Det sker forud for det kommende valg til Europa-Parlamentet på baggrund af bekymringer om, at misvisende AI-generet indhold kan påvirke valget.

Indholdsskabende kunstig intelligens har været et område for stor vækst, og teknologien er både i stand til at skabe tekst, billeder og videoer.

Det har skubbet til frygten for, at den vil blive brugt til påvirke valg rundt omkring i verden.

Valget til Europa-Parlamentet finder sted fra den 6. til den 9. juni. I Danmark afholdes det søndag den 9. juni.

Antallet af medlemmer stiger efter valget til 720 medlemmer. I Europa-Parlamentet behandles og vedtages EU's love, og parlamentet er sammen med EU-Ministerrådet den lovgivende magt i EU.

- Som valget nærmer sig, aktiverer vi et operativt valgcenter til at identificere mulige trusler og reducere (truslerne, red.) i realtid, siger Marco Pancini, som er Metas chef for EU-anliggender, i et blogopslag.

Ifølge ham er eksperter fra selskabets afdelinger for efterretning, dataforskning, ingeniørarbejde, research, indholdspolitik og jura blevet udvalgt til at fokusere på at modarbejde misinformation og risikoen forbundet til misbrug af kunstig intelligens.

Præcis hvordan truslerne skal identificeres og bekæmpes fremgår ikke.

Meta arbejder i forvejen med 26 uafhængige organisationer i EU, der arbejder med faktatjek på 22 forskellige sprog. I forbindelse med nedsættelsen af den nye enhed får selskabet endnu tre partnerorganisationer i henholdsvis Bulgarien, Frankrig og Slovakiet, oplyser Pancini.

Tidligere på måneden besluttede Meta sammen med Microsoft, OpenAI og 17 andre techselskaber at gå sammen om at forebygge, at "vildledende" indhold fra kunstig intelligens forstyrrer de valg, der afholdes rundtomkring i verden i 2024.

/ritzau/Reuters