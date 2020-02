'Forlovet! Tom Bernthal, du er mit et og alt.'

Helt simpelt begynder Facebook-direktør Sheryl Sandberg sin glædelig statusopdatering på, ja, Facebook.

Her afslører hun, at hendes kæreste Tom Bernthal er gået på knæ, og at hun har sagt ja til at gifte sig med ham.

Sheryl Sandberg var tidligere gift med Dave Goldberg, som døde i 2015 af hjerteproblemer under en ferie i Mexico, skriver CNN.

Facebookdirektøren blev dengang efterladt alene med to børn - og netop børnene var da også med i tankerne, da Tom Bernthal friede til Sheryl Sandberg.

Tom Bernthal, som er 46 år og selv har tre børn med fra en skilsmisse, havde nemlig fået sat fem diamanter i forlovelsesringen. Én diamant for hvert af parrets børn, oplyser CNN.

Sheryl Sandberg og Tom Bernthal har været kærester siden foråret sidste år.

Parret mødte hinanden gennem Sheryl Sandbergs tidligere svoger, afdøde Dave Goldbergs bror, Rob Goldberg, som introducerede de to for hinanden.

Sheryl Sandberg, chief operating officer of Facebook

Til People fortæller netop Rob Goldberg, hvordan parret allerede første gang, de mødte hinanden, faldt helt i hak:

»De klikkede bare lige med det samme og har fuldstændig dedikerede til hinanden, siden de mødtes første gang.«

På Facebook har Sheryl Sandbergs opslag fået massiv opmærksomhed med 26.000 likes og 2.300 kommentarer. Blandt andet fra Facebooks stifter, Mark Zuckerberg, der skriver:

'Tillykke! I er vidunderlige for hinanden, og jeg er så glad på jeres vegne.'

Sheryl Sandberg er på Times liste over 100 Most Influential People in the World og Fortunes 50 Most Powerful Women in Business. Hun menes at være god for ca. 10 mia. kr.