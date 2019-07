Facebook-centralen i Menlo Park i Californien er mandag blevet angrebet.

De har modtaget en vare indeholdende nervegift med navnet Sarin.

»Ingen medarbejdere er blevet udsat for den lyse, farveløse, smagsløse og duftløse menneskeskabte nervegift,« forklarer brandkommissæren i Menlo Park, Jon Johnston ifølge CNN.

Der er dog forskellige meldinger fra stedet.

Til Sky News melder selvsamme Jon Johnston nemlig, at to personer er under mistanke for at være blevet udsat for giften.

»Vi har to muligt udsatte, men lige nu er der ikke rigtig nogen, som mærker tegn eller symptomer,« siger Jon Johnston.

Man sendte en vare igennem scanningssystemet hos Facebook-centralen, og der blev den altså testet positiv for Sarin.

Jon Johnston siger dog, at man skal være opmærksom på, at der stadig er en chance for, at det er en falsk positiv test.

Også FBI er til stede ved bygningen.

Bygningen blev med det samme evakueret.

Det kan være skadeligt for mennesker at på det på kroppen, få det i øjnene eller ved at indånde det.

Opdateres..