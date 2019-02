En imødeset funktion, der blev annonceret i maj sidste år, skulle gerne være klar i 2019, oplyser Facebook.

Facebook vil i løbet af 2019 lancere en funktion, der tilbyder folk at slette deres komplette historik på det sociale medie.

Det oplyser Facebooks økonomidirektør, David Wehner.

Planerne om en "rens historik"-funktion blev annonceret allerede i maj sidste år. Her var Facebook under øget bevågenhed om det sociale medies beskyttelse af brugernes private oplysninger.

David Wehner oplyste tirsdag om planerne for lanceringen af værktøjet på en teknologikonference i San Francisco. Han sagde, at funktionen kommer "senere i år", men gav ikke en præcis dato.

Han understregede dog, at det kommer til at påvirke Facebooks evne til at tilpasse reklamer til sine brugere.

- Jeg tror, at det kommer til at give os lidt modvind i forhold til at kunne målrette indhold lige så effektivt som tidligere, siger David Wehner.

- Men når det er sagt, så synes jeg, at vi har været i stand til at håndtere det ret godt indtil videre. Men landskabet ændrer sig helt sikkert, og det gør det lidt vanskeligere for os at vokse, tilføjer økonomidirektøren.

Facebook-chef Mark Zuckerberg sagde i forbindelse med sidste års annoncering af funktionen, at det giver brugere "muligheden for at skylle deres historie ud, når de har lyst til det".

Præsentationen af værktøjet kom sidste år, efter afsløringer om at der var blevet lækket data fra næsten 100 millioner Facebook-brugere.

Dataene var blevet brugt af det britiske analysefirma Cambridge Analytica under det amerikanske præsidentvalg i 2016.

Episoden førte til store undersøgelser og tvang Facebook til at genoverveje, hvordan det håndterer brugernes private oplysninger.

