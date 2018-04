En besked fra Facebook vil gøre det klart for brugere, om deres data er blevet givet til Cambridge Analytica.

London. Facebook begynder mandag at sende en besked ud til sine brugere om sikker omgang med brugernes oplysninger. Alt efter hvad der står i den besked, kan brugerne aflæse, om deres oplysninger er givet videre til analysebureauet Cambridge Analytica.

Det skriver Sky News og BBC.

Beskeden kommer, efter at det er kommet frem, at det britisk-amerikanske analyseselskab Cambridge Analytica har fået adgang til data fra 87 millioner profiler på det sociale medie.

Angiveligt har Cambridge Analytica brugt de mange data til at påvirke amerikanske vælgere op til præsidentvalget i 2016.

Derfor vil Facebook udsende en besked, så berørte brugere bliver gjort opmærksom, hvis deres oplysninger har været berørt.

Når brugerne logger ind på deres Facebook-konto vil de blive mødt af en besked. Der er to forskellige modeller for beskeden.

Den ene besked indeholder en forsikring om, at Facebook "forstår betydningen af at holde dine data sikre" samt sikre, at brugerne har bedre kontrol med, hvilke applikationer brugerne deler oplysninger med.

Der vil også være henvisninger til, hvordan man ændrer sine indstillinger.

Modtager man denne besked, er ens oplysninger så vidt vides ikke videregivet til Cambridge Analytica.

Hvis Facebook i stedet sender en besked om, at Facebook har blokret hjemmesiden "This is Your Digital Life", fordi hjemmesiden "måske har misbrugt nogle af dine Facebook-oplysninger", er ens data endt hos Cambridge Analytica.

Det viser en engelsksproget udgave af beskeden, som BBC og Sky News har offentliggjort. Ifølge BBC vil beskeden være tilgængelig fra klokken 18.00 dansk tid. Den oplysning kan Facebook ikke bekræfte over for Ritzau.

Syv danske Facebook-brugere har downloadet den app, der gav Cambridge Analytica adgang til de private oplysninger.

Men 41.820 danskere kan potentielt ufrivilligt have fået deres data delt. Det skyldes, at appen også har fået adgang til data fra personer, der er Facebook-ven med folk, der har hentet den pågældende app.

