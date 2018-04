EU-parlamentarikere kræver svar fra Mark Zuckerberg, efter at 87 millioner Facebook-brugeres data er lækket.

Strasbourg. Mark Zuckerberg er fortsat i enormt stormvejr på grund af Facebooks omgang med brugeres personlige data.

Et bredt flertal i EU-Parlamentet kræver nu, at Facebooks stifter personligt møder op til høring om virksomhedens omfattende datalæk.

Dataskandalen involverer 87 millioner Facebook-brugeres personlige data.

De er blevet høstet af analyseselskabet Cambridge Analytica. Heriblandt 2,7 millioner europæere.

Og det skal Zuckerberg nu stilles til regnskab for, lyder det fra Vera Jourová. Hun er EU-kommissær for retlige anliggender og forbrugerpolitik.

- Zuckerberg har sagt, at Facebook arbejder på at genopbygge tilliden. For at det kan lade sig gøre, kræver det, at Mark Zuckerberg møder op her, siger hun under en EU-debat i Strasbourg.

Hun bakkes op af flere EU-parlamentarikere, der savner fyldestgørende svar fra it-giganten Facebook.

Ifølge den liberale Sophia in t' Veld, bør Mark Zuckerberg ud af respekt for de millioner af europæiske brugere stille op til en høring.

- Han bør komme her, vi skal ikke besøge ham, siger hollænderen.

For at styrke sikkerheden af EU-borgernes personfølsomme oplysninger og undgå lignende skandaler i fremtiden træder en ny persondataforordning i kraft 25. maj.

Fremover vil myndigheder kunne udstede bøder til virksomheder på op til fire procent af den årlige omsætning, hvis privat data uden tilladelse bliver delt med en tredje part.

At uddele bøder er blevet en nødvendighed, lyder det fra den tyske socialdemokrat Birgit Sippel.

- Indsamling af data er blevet en ny businessmodel. Vi kan kun svare tilbage med det eneste sprog, som disse mennesker forstår: penge, siger hun.

Mark Zuckerberg har allerede været i krydsforhør i den amerikanske kongres for det omfattende datalæk.

Og EU er ikke ene om at vil have Zuckerberg i tale. Senest meddelte parlamentet i London, at de også ønsker besøg af hovedpersonen.

Cambridge Analytica undersøges nemlig i øjeblikket af det britiske datatilsyn, da selskabet mistænkes for at have anvendt datahøsten under brexitafstemningen.

Men Zuckerberg har afvist at møde op. I stedet sender han to direktører fra den amerikanske virksomhed.

