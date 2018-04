Der er formentlig mange derude, som benytter sig af det sociale medie Facebooks samtale-tjeneste Messenger. Der er formentlig også mange, som tror, at deres private samtaler i chat-tjenesten er netop private.

Men det er de skam ikke - hvert fald ikke helt private.

Det bekræfter Facebook torsdag, skriver det amerikanske nyhedsmedie CNN.

Ifølge CNN så scanner det sociale medie nemlig Messenger-chatten for malware links (links der fører til virus, red.) og børnepornografiske billeder. Derudover kan Facebooks egne moderatorer læse alle samtaler, der bliver rapporteret af brugere eller som Facebooks eget automatiske system udpeger - hvordan de bliver udvalgt fremgår ikke klart.

Ifølge Facebook er deres automatiske system ikke meget anderledes, end hvad 'andre internetvirksomheder' bruger i dag.

»Indholdet af beskeder mellem personer bliver ikke brugt til at målrette reklamer. Vi lytter ikke til dine tale- og videoopkald,« lyder det også.

Vidste du, at dine Messenger-samtaler på Facebook ikke er private?

Bekræftelsen sker på baggrund af, at det sociale medie og dets grundlægger Mark Zuckerberg har været udsat for hård kritik, efter det kom frem, at datafirmaet Cambridge Analytica har indsamlet og solgt privatpersoners data fra Facebook til at påvirke det amerikanske præsidentvalg.

Det er en af årsagerne til, at Facebook nu lægger alle kortene på bordet. Facebooks teknologichef Mike Schroepfer oplyste onsdag aften, at der i alt er blevet høstet data fra 87 millioner Facebook-brugere.