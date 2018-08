Facebook siger, at det 'beklager', at medlemmer af dets service i Indonesien så deres beskeder om jordskælvet i Lombok, der kostede over 130 mennesker livet. udstyret med konfetti og balloner.

Det var søndag, at øen Lombok blev ramt af det andet store jordkælv på blot en uge.

Mange af dem, der talte indonesisk, skrev om jordskælvet, og de brugte ordet 'selamat'.

Lige netop det ord kan betyde 'uskadt' eller 'tillykke', alt afhængig af det øvrige indhold i teksten, skriver BBC.com.

Men idet det gjorde det, udløste det også en tegning af balloner og konfetti.

“Congrats” in Indonesian is “selamat”. Selamat also means “to survive.”



After the 6.9 magnitude earthquake in Lombok, Facebook users wrote “I hope people will survive”. Then Facebook highlighted the word “selamat” and throw some balloons and confetti. pic.twitter.com/DEhYLqHWUz — Herman Saksono (@hermansaksono) 6. august 2018

Ifølge Facebook er featuren, der udstyrer beskeden med balloner, til rådighed over hele verden, men at den blev benyttet på denne måde, var alligevel for meget.

På dets nyhedsside, Motherboard, skrev det sociale netværk således: »Vi beklager, at det optrådte på denne uheldige måde, og vi har siden slået det fra lokalt«.

»Vore tanker går til dem, der er blevet berørt af jordskælvet.«