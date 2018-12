Facebook er på vej ind i endnu et stormvejr, efter New York Times har afsløret, hvordan det verdensomspændende sociale medie har givet firmaer adgang til brugeres intime detaljer.

Oplysningerne kommer frem i lækkede dokumenter, som blandt andet viser, at giganter som Netflix og Spotify har haft adgang til at læse brugeres indbakke-beskeder. Det bestrider Facebook dog.

Og det er kun to eksempler ud af mere end 150 samarbejdsaftaler, som Facebook har indgået med en række af verdens førende tech-firmaer, skriver New York Times.

Et andet eksempel viser, hvordan Apple har haft adgang til Facebook-brugeres telefonnumre og kalendere.

Foto: Dado Ruvic

Et tredje, hvordan Microsoft har haft adgang til at se alle ’venner’ til brugere af Bings søgemaskine – uden at brugerne vidste det.

Også Amazon og Yahoo har haft adgang til at se brugeres streaming-vaner og personlige oplysninger.

Facebook benægter overfor New York Times, at nogle af aftalerne er ulovlige. Steve Satterfield, privatlivsdirektør hos Facebook, erkender dog, at det ikke ser godt ud.

»Vi ved, at vi skal arbejde hårdt for at genvinde folks tillid. At beskytte folks oplysninger kræver stærkere betingelser, bedre teknologi og klarere retningslinjer, og det har vi haft fokus på i det meste af 2018,« siger Steve Satterfield til New York Times.

Kan de her afsløringer få dig til at overveje at droppe Facebook helt?

Han forklarer også, at Facebook lige nu arbejder på at afvikle mange af de 150 samarbejdsaftaler, New York Times har set i de lækkede dokumenter.

Det er ikke første gang, Facebook rammes af en skandale om udlevering af brugernes oplysninger. Det sociale medie har været under pres, siden Cambridge Analytica-skandalen rullede.

Her kom det frem, at data fra millioner af brugere var faldet i hænderne på Cambridge Analytica, uden brugerne havde givet tilladelse til det.

Facebook har altid benægtet, at de som sådan sælger data til eksterne aktører. Flere kritikere har dog påpeget, at Facebook giver tech-giganterne udvidet adgang til data som en slags bonus, hvis de bruger store summer på at købe reklamepladser hos Facebook.

Også Amazon er nævnt i de dokumenter, New York har fået indsigt i. Foto: Carlos Jasso

I forbindelse med denne sag har Facebook efterfølgende udsendt en længere meddelelse, hvor de forklarer og imødegår nogle af de ting, New York Times beskriver.

Den kan ses her.

I meddelelsen skriver Facebook blandt andet:

»Vi er blevet beskyldt for at give partnere adgang til folks private beskeder, uden de ved det. Det er ikke sandt.«