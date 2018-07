Facebook falder på børsen i Wall Street, efter at selskabet har meddelt, at det forventer lavere vækst

New York. Facebook-aktien falder med næsten 20 procent på børsen i New York.

Faldet var forventet, efter at Facebook sent onsdag efter børsens lukketid meddelte, at selskabet forventer lavere vækst.

Det sker efter et kvartal, hvor Facebooks topchef, Mark Zuckerberg, blandt andet har været tvunget til at vidne for den amerikanske kongres og for EU-Parlamentet i forbindelse med skandalen om uretmæssig deling af Facebook-brugeres data.

/ritzau/AFP