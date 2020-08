Facebook er gået med til at betale en restskat på 106 millioner euro efter strid med Frankrigs skattevæsen.

Den amerikanske koncern Facebook har accepteret at betale en restskat på 106 millioner euro i Frankrig.

Det oplyser en talsmand for selskabet mandag.

Beløbet, der svarer til 789 millioner kroner, dækker ti år til og med 2018.

Aftalen kommer, efter at skattemyndighederne har gransket det sociale medies forretningsdrift i Frankrig i den tiårige periode.

- Vi tager vores skattepligt alvorligt. På alle de markeder, hvor vi er aktive, betaler vi de skatter, som vi skylder, meddeler talspersonen.

Det sociale medie oplyser, at det siden 2018 har ændret dets salgsstruktur i Frankrig, så "indtægter fra annoncører støttet af vores hold i Frankrig bliver registreret i dette land".

- I år betaler vi 8,46 millioner euro i indkomstskat. En forøgelse på næsten 50 procent i forhold til sidste år, oplyser talspersonen.

Beskatningen af amerikanske giganter som Facebook, Google, Apple og Amazon i Europa har længe været et stridspunkt mellem især Frankrig og USA.

De amerikanske teknologivirksomheder er blevet beskyldt for at placere deres EU-hovedkvarterer i lande med lave selskabsskatter for at undgå at få en større skatteregning i lande, hvor de opererer.

/ritzau/dpa