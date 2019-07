Facebook skal betale fem milliarder i bøde for at have ladet Cambridge Analytica dele brugerdata.

Amerikanske myndigheder har udskrevet en bøde på fem milliarder dollar til det sociale medie Facebook. Bøden er straf for at bryde privatlivets fred.

Bøden er en udløber af sagen om Cambridge Analytica, hvor Facebook videregav oplysninger om sine brugere til tredjepart.

Bøden svarer til omkring 33,1 milliarder danske kroner. Det er den største bøde, som den amerikanske forbruger- og konkurrencestyrelse, Federal Trade Commission (FTC), nogensinde har givet til en it-virksomhed.

Facebook bekræfter, at virksomheden indvilger i at betale bøden som en del af et forlig.

- Vi håber at lukke dette kapitel og i stedet vende vores fokus og ressourcer mod fremtiden, oplyser Facebook i en udtalelse.

Oplysningerne fra FTC kommer, forud for at Facebook onsdag aften præsenterer sit regnskab for årets andet kvartal.

I første kvartal i år havde Facebook en omsætning på 15,1 milliarder dollar. Nettooverskuddet var på 2,4 milliarder dollar.

Facebook har tidligere meddelt, at det har øremærket tre milliarder dollar til betaling af en eventuel bøde. I april sagde selskabet ifølge nyhedsbureauet AP, at man forventede, at bøden kunne blive op mod fem milliarder dollar.

Efterforskningen af Facebook begyndte i 2018 efter Cambridge Analytica-sagen.

Det britiskbaserede firma blev afsløret i at have samlet personoplysninger om millioner af Facebook-brugere siden 2014. Informationerne anvendte firmaet blandt andet til at sælge konsulentydelser til politikere.

Facebook fik kendskab til dette i 2015, men valgte først at offentliggøre det i 2018.

/ritzau/Reuters