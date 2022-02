Redningsarbejdere har arbejdet i døgndrift i tre døgn i den marokkanske by Ighran.

32 meter under jordens overflade i en smal brønd sidder en femårig dreng lige nu fanget.

Den lille dreng, der hedder Rayan, faldt ned i den dybe brønd tirsdag aften i landsbyen Tamrout, der ligger i provinsen Chefchaouen i det nordlige Marokko.

Redningsarbejdere fra Røde Kors forsøger med fem store gravemaskiner at udgrave den 32 meter dybe vandbrønd fra siden, men redningsforsøget trækker ud.

Det skriver BBC og The Guardian.

»Vi nærmer os drengen i vores udgravning,« siger Mustapha baitas, der er talsmand for det lokale styre til BBC. På nuværende tidspunkt er der gravet 19 meter jord væk fra brønden.

Oppe på kanten af den store udgravning har drengens familie og flere af landsbyens beboere holdt vejret og fulgt med i den omfattende redningsaktion.

»Jeg beder til gud og tigger om, at han skal komme ud i live og uskadt,« fortæller drengens mor, Wassima Kharchich, til den lokale tv-station 2M.

Torsdag aften lykkedes det for redningsarbejderne at fire vand, mad og en iltflaske ned til den lille dreng. Samtidig har han også fået et lille kamera ned i hullet, der overvåger hans tilstand.

Det er et lokalt Røde Kors-redningshold, der står for redningen. De oplyser, at hullet er så smalt, at det ikke er muligt at få drengen op med det reb, der sendte de livsnødvendige forsyninger ned til ham.

Men gennem den lille kamera, der nu viser drengen, lykkedes det at kommunikere med drengen.

»Jeg fik kontakt til drengen og spurgte, om han kunne høre mig. Der kom et svar. Jeg ventede et minut og kunne se, at han begyndte at bruge iltmasken,« fortæller Imad Fahmy, der er frivillig i Røde Kors til mediet 2M.

الحمد لله ولدنا مازال يقاوم ، فيديو هاد المساء#انقذوا_ريان pic.twitter.com/T6yKUcYSWa —

Rayans far fortalte til lokale medier, at tirsdag aften ikke kunne finde sin søn. Han ledte i landsbyen og fandt ham nede i dybe brønd.

Flere tusinde marokkanere skriver om ulykken på sociale medier med hashtagget #SaveRayan, hvor de udtrykker deres sympati med familien. Her kan man blandt andet se et billede af drengen nede i hullet.