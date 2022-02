Mere end 5.000 kilometer i fugleflugt.

Så langt er der fra Sidy Badjis hjemmeadresse i Odense-forstaden Næsby til hans nye borgmesterkontor i Tenghori i det vestafrikanske land Senegal.

»Det er ikke noget med, at jeg skal lave remote control. Det er opgaven for alvorlig til,« siger Sidy Badji, der altså nu kan kalde sig borgmester, efter en overbevisende sejr ved kommunalvalget i Tenghori med 24 ud af 26 valgsteder i sit favør.

»Det giver en følelse af stolthed og ydmyghed, at så mange mennesker har lagt deres tillid hos mig,« siger den nye borgmester, der tirsdag er fløjet den lange vej for at blive indsat som borgmester i sin fødeby.

Den overbevisende sejr kom efter to ugers intens og – på mange måder – udansk valgkamp.

Ulig de vælgermøder, der blev afholdt ved kommunalvalget i november her i Danmark, så varede et af Sidy Badjis vælgermøder nemlig mere end seks timer, og det omfattede både sang og dans – udover politiske taler.

»Det er et af mine bedste minder fra valgkampen. Sjov har også sin plads under alvoren,« siger odenseaneren, der arbejder ved Odense Kommune og har boet her i byen siden 1989.

»Danmark har gjort mig til den, jeg er i dag. Her har jeg fået gode værdier, som jeg gerne vil forsøge at bringe på banen på en spiselig måde i Senegal.«

Sidy Badji er kommunalmedarbejder i Danmark og nu borgmester i Senegal. Foto: Privat Vis mere Sidy Badji er kommunalmedarbejder i Danmark og nu borgmester i Senegal. Foto: Privat

Sidy Badji kom oprindeligt til Danmark for at arbejde hos flyselskabet SAS, men han er opvokset i Frankrig, hvor hans far var ambassadør. Han er født i området, som han nu skal være borgmester for.

Og selvom det nye ansvar trækker i fynboen, så forlader han dog ikke Danmark lige med det samme.

»Det er i perspektiverne. Man kan ikke forvalte en kommune og tro, man kan sidde her,« siger Sidy Badji, der dog lige nu ser situationen an.

Men kan du forstå, hvis nogen vil tænke, at det ikke er helt seriøst, når du kan blive valgt til en borgmesterpost, som du bor så langt fra?

»Hvis Hr. og Fru Jensen synes, at det er noget underligt noget, så er det fint. Det bekymrer jeg mig ikke om. Jeg ved, hvad jeg bidrager med,« siger borgmesteren og tilføjer:

»Man kan sagtens være der hver dag uden at udrette noget som helst. Jeg er blevet valgt, fordi jeg skal udrette noget, og for mig er det ikke et spørgsmål om, hvorvidt jeg er der 24/7, men hvad jeg laver, når jeg er der.«

Øverst på Sidy Badjis to do-liste er udvikling af landbruget, der er områdets primære indtægtskilde. Mere generelt håber han også at skabe større social retfærdighed.

»Det kan ikke passe, at det kun er fire eller fem mennesker, der skummer fløden. Det skal være sådan, at alle får del af vores alle sammens kage,« siger borgmesteren, der er del af partiet Senegals Patrioter.

Borgmesterposten er dog langt fra den første måde, hvor Sidy Badji forsøger at skabe fremskridt for sit hjemland.

Han har i 21 år stået i spidsen for foreningen Karambenor, der hvert år sender containere fyldt med skole- og hospitalsudstyr til Senegal.

Drivkraften bag den nyvalgte borgmesters arbejde ligger i det, som findes i nationalsangen og Dannebrog.

»Når Danmark spiller fodbold, og nationalsangen spiller, så får jeg kuldegysninger. Det er tilkørselsforhold, der skaber det, og det er den samme følelse, der driver mig i mit arbejde i Senegal,« forklarer Sidy Badji.