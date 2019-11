Ups, så er den gal igen:

Ivanka Trump har endnu engang skrevet et tweet, som får nettet til at gløde.

Eller for at være mere præcis: Som får historikere til at påpege, at hun fifler med historiske citater.

De er glade for Twitter i familien Trump.

Ivanka Trump, datter af og rådgiver for præsident Trump, får kritik for sine tweets. Foto: NICHOLAS KAMM Vis mere Ivanka Trump, datter af og rådgiver for præsident Trump, får kritik for sine tweets. Foto: NICHOLAS KAMM

Allerede før Donald Trump indtog Det Ovale Værelse, har det sociale medier været præsidentens foretrukne platform, når han henvender sig til omverdenen.

Også nu hvor han huserer i Det Hvide Hus, går der ikke en dag uden en lind strøm af opdateringer fra hans hånd.

Han bruger twitter både til at præsentere konkrete politiske forslag og resultater, men ikke mindst til at angribe medierne og sine politiske modstandere.

Også hans ældste datter, Ivanka Trump, ynder at kommunikere på både Instagram og Twitter.

Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS Vis mere Donald Trump. Foto: MICHAEL REYNOLDS

Ivanka er ikke bare sin fars ældste datter. Hun er også en af hans nærmeste rådgivere og har nærmest indtaget en rolle som 'Førstedatter' i fraværet af en markant Førstedame.

Men det går stærkt, når far og datter farer til tasterne.

Nogle gange lidt for stærkt.

Efter sidste uges høringer i Kongressen i forbindelse med forundersøgelserne til en mulig rigsretssag mod Trump ønskede Ivanka Trump at vise sin støtte og opbakning til sin far.

Ivanka Trump. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW Vis mere Ivanka Trump. Foto: PIROSCHKA VAN DE WOUW

Demokraterne mener nemlig, at Trump har misbrugt sin magt til at lægge pres på Ukraine for at få undersøgt sin politiske rival.

Republikanerne mener derimod, at anklagerne er en hetz, og høringerne et politisk cirkus.

Derfor udtrykte præsidentdatteren sin støtte til sin far med et politiske citat, som frit oversat til dansk lyder som følger:

'En nedgang i den offentlige moral i USA vil sandsynligvis komme til udtryk som misbrug af magt i forbindelse med en rigsretssag som en måde at knuse politiske modstandere eller fjerne dem.'

“A decline of public morals in the United States will probably be marked by the abuse of the power of impeachment as a means of crushing political adversaries or ejecting them from office.”



Alexis de Tocqueville, 1835 — Ivanka Trump (@IvankaTrump) November 21, 2019

Ivanka Trump krediterede den franske politiker Alexis de Tocqueville for ordene, som skulle stamme fra 1935.

Problemet er bare, at det ikke er franskmanden, der har sagt dem, skriver den britiske avis The Guardian.

Avisen henviser til adskillige historikere på Twitter, som mener at vide, at citatet er en omskrivning af noget, han skrev i værket 'Democracy in America,' Ord, som blev gengivet og omformuleret i bogen 'American Constitutional Law' af John Innes Clark Hare fra 1889.

The Guardian formoder, at præsidentdatteren har fået øje på citatet i en debatartikel fra Wall Street Journal fra oktober, hvor to forfatningsretsjurister også misforstod det.

Det er langt fra første gang, præsidentens yndlingsdatter får kritik for sine tweets.

Da hun i juli ville ønske den nye britiske premierminister Boris Johnson tillykke med valget, skrev hun ved en fejl 'United Kingston' i stedet for 'United Kingdom.'

Og da hun i august ville udtrykke sin medfølelse for ofrene efter drabene i Texas og Ohio, hvor 29 mennesker mistede livet i to masseskyderier gik det også galt.

Her vakte hendes ellers meget uskyldige tweets forargelse, fordi flere mente, at den højreekstremisme, hun forsøgte at tage afstand fra, netop er den hendes far tilskynder til.