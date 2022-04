Han kan se frem til at tilbringe de næste 190 år af sit liv i fængsel.

En prøveløsladt mand dræbte en 81-årig kvinde, forsøgte at dræbe en sikkerhedsvagt og forsøgte at begå indbrud i et hjem i Beverly Hills i december. Det beretter CNN.

30-årige Aariel Maynor blev tirsdag idømt 190 års fængsel i Californien for at have skuddræbt den kendte filantrop Jacqueline Avant, som var gift med den legendariske musikboss Clarence Avant.

Derudover blev han kendt skyldig i drabsforsøg på en sikkerhedsvagt, som dog ikke blev ramt.

Drabet og drabsforsøget fandt sted i Jacqueline Avants hjem i Beverly Hills den 1. december 2021.

Foto: Chris Pizzello Vis mere Foto: Chris Pizzello

»I dag markerer afslutningen på en tragisk sag, der rystede vores lokalsamfund. Den meningsløse handling påvirkede ikke kun Jacqueline Avants familie, men et helt lokalsamfund,« siger statsadvokat i Los Angeles, George Gascón, ifølge CNN.

Aariel Maynor erklærede sig i marts skyldig i anklagerne.

Ifølge statsadvokaten indgik Aariel Maynor en aftale med anklagemyndigheden, fordi han ikke ønskede at trække sin familie igennem et traumatisk retsforløb.

Aariel Maynor har ikke mulighed for prøveløsladelse og vil tilbringe resten af sit liv i fængsel, konstaterer George Gascón.

Ifølge George Gascón har Aariel Maynor været ind og ud af det kriminelle system lige siden han var 12 år gammel.