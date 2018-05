Hvis du er en af dem, der bare ikke kan få det højt, hurtigt og vildt nok, når du er i en forlystelsespark, så har du noget at glæde dig til.

For i højsommeren åbner Europas højeste og længste rutsjebane tæt på den danske grænse og bare få timers bilkørsel fra København.

Det er forlystelsesparken Liseberg i Gøteborg, der nu praler med at have den hæsblæsende og rekordhurtige forlystelse klar til juli 2018. ‘Valkyria,’ som den hæsblæsende tur er døbt, er en såkaldt Dive Coaster og byder blandt andet gæsterne på et 50-meters vertikalt fald, hvor man med 105 km i timen falder direkte ned i en underjordisk tunnel, lover Liseberg.

Navnet er inspireret af den nordiske mytologi og henviser til myten om de kvindelige guddomme, der på Odins befaling udvalgte de krigere, der skulle falde i kamp.



Henter kort...

Den vilde rutsjebane har været en bekostelig affære. For Liseberg er Valkyria den største og dyreste satsning nogensinde, og udgifterne forbundet med byggeriet beregnes til omkring 300 millioner svenske kroner. Det svarer til omkring 215 millioner danske kroner.

Skal du prøve Valkyria?