Tirsdag eftermiddag jublede nærmest hele verden, da de thailandske myndigheder bekræftede, at alle 12 drenge og deres fodboldtræner, der har været fanget 17 dage i Tham Luang-grotten i Thailand, kom ud med livet i god behold.

Nu viser det sig dog, at det kunne være endt meget anderledes, hvis redningsaktionen bare havde trukket lidt ud. Et par timer efter, at den sidste dreng blev hjulpet ud af grotten, brød hoved-vandpumpen i grotten nemlig sammen.

Det skriver The Guardian.

Som en del af redningsaktionen har flere vandpumper hjulpet med at afhænde noget af alt det regnvand, der har holdt fodboldholdet fanget.

Halvanden kilometer inde i grotten - ved det såkaldte 'chamber 3' - var redningsarbejdere tirsdag eftermiddag i færd med at rydde op efter den sidste uges arbejde, da de ifølge The Guardian pludselig hørte skrig længere inde i grotten.

Pludselig kunne det tilmed se en masse pandelamper komme tættere på, og hurtigt fandt de ud af, at hoved-vandpumpen havde fået en defekt, så vandstanden pludselig var steget ekstremt hurtigt. Derfor kom redningsarbejderne løbende for at komme væk fra det område, der var ved at blive oversvømmet.

Noget tyder altså på, at redningsaktionen snildt kunne være endt med en katastrofe, hvis vandpumpen var gået i stykker, mens drengene var ved at blive fragtet ud af grotten. Historien bringer intet om, om vandpumpen blev repareret, men alle skulle angiveligt være kommet ud af grotten ret hurtigt.

The Guardian oplyser desuden, hvordan 19 dykkere under redningsaktionen formede én, lang menneskekæde gennem grotten, hvor hver en dykker stod otte timer på det samme sted og ventede på deres tur til at fragte en dreng hen til næste post.

De 12 drenge og deres fodboldtræner var strandet i grotten mellem 15 og 17 dage. De befinder sig lige nu allesammen på hospitalet i Chiang Rai.