Få timer før, han endte i politiets søgelys, havde han medvirket i et tv-indslag, hvor han beskrev Kreml som et 'regime af mordere'.

»Jeg har absolut ingen tvivl om, at Putin-regimet vil slutte på grund af denne krig i Ukraine.«

Sådan sagde russiske Vladimir Kara-Murza, der er en af de mest prominente oppositionspolitikere og en af de fremmeste kritikere af den russiske præsident, i interviewet på CNN mandag. Få timer efter blev han pågrebet i nærheden af sit hjem i Moskva.

Det skriver The Guardian, efter Vladimir Kara-Murzas advokat skal have oplyst det uafhængige nyhedsbureau Sota om nyheden.

ARKIVFOTO af Vladimir Kara-Murza. Foto: Alexander Zemlianichenko

Det er endnu småt med oplysninger om, hvad der helt præcist førte til pågribelsen af den 40-årige Putin-kritiker.

Ifølge hans advokat, Vadim Prokhorov, skal han være blevet tilbageholdt sent mandag og sigtet for ikke at have efterfulgt politiets befalinger.

Det vides derfor på nuværende tidspunkt ikke, om anholdelsen af Vladimir Kara-Murza har noget at gøre med hans modstand af Ruslands krig i Ukraine – men ifølge The Guardian er det sket i kølvandet på et 'uhørt indgreb' mod uafhængige medier i landet og modstandere af krigen.

Vladimir Kara-Murza har været åben om sin kritik af krigen, og han er samtidig en af de få prominente oppositionspolitikere, der endnu bor i Rusland, da mange er flygtet ud af landet af sikkerhedshensyn.

Da han tidligere på dagen mandag medvirkede i et indslag på CNN, fortalte han, at han mente, at krigen i Ukraine ville kunne føre til en ende på Putin-regimet:

»Det betyder ikke, at det kommer til at ske i morgen. De to hovedspørgsmål er tid og pris – og med pris mener jeg ikke noget monetært,« sagde han ifølge The Guardian og tilføjede:

»Jeg mener prisen på menneskeblod og menneskeliv, og det har allerede været rædselsfuldt, men Putin-regimet vil ende på grund af dette, og der vil være et demokratisk Rusland efter Putin.«

To gange har Vladimir Kara-Murza været udsat for det, han mener er bevidste forgiftningsforsøg. Både i 2015 og i 2017 var han indlagt med symptomer på forgiftning – og den første gang var det lige ved at koste ham livet.

Han har selv tidligere forklaret, at han mener, han blev forgiftet på grund af sine politiske synspunkter.