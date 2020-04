I disse sekunder spreder flammerne sig i en kæmpe skovbrand i det nordlige Ukraine.

En anden ting, der ligger placeret i det nordlige Ukraine, er det efterladte Tjernobyl-atomkraftværk.

Og nu oplyser direktøren fra guidefirmaet, Tjernobyl Tour, at skovbranden kun er to kilometer væk fra Tjernobyl.

Det skriver BBC og flere andre udenlandske medier.

Branden har hersket siden 4. april, og ifølge Reuters dækker den nu et område på cirka 50.000 hektar.

Lige nu kæmper 300 brandmænd, seks helikoptere og masser af andre køretøjer for at få slukket branden.

I begyndelsen af april begyndte der at sprede sig historier om, at branden havde fået det radioaktive niveau til at stige, men det blev efterfølgende afvist af den ukrainske regering.

Tjernobyl-katastrofen fandt sted i 1986, da reaktor fire i atomkraftværket eksploderede.

Radioaktive stoffer blev herefter spredt ud over Østeuropa, og i dag ser man stadig misdannede børn og andre konsekvenser af katastrofen.

Der er dog ikke nogen mennesker, der har fået lov at bosætte sig i en radius af 30 kilometer omkring atomkraftværket.

Atomkraftværket blev lukket ned i 2000, men fra katastrofen i 1986 og 14 år frem benyttede man stadig de tre andre reaktorer.