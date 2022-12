Lyt til artiklen

Tesla-grundlægger Elon Musk har brugt så meget krudt på sit kontroversielle opkøb af Twitter, at han ikke længere er den rigtige mand at have i front for Tesla.

Det mener Teslas tredjestørste aktionær, den indonesiske milliardær KoGuan Leo.

»Elon har forladt Tesla, og Tesla har ingen fungerende koncernchef,« skriver KoGuan Leo på Twitter.

Kravet om Elon Musks afgang falder sammen med noget, der minder om et kollaps af Tesla-aktien, som er faldet hele 55 procent i år.

Denne uge havde Tesla-aktien ifølge Dagbladet.no sin laveste værdi siden 2020, og markedsværdien af Tesla er nu faldet til under 500 milliarder dollar.

»Tesla er 19 år gammel (...) Elon var den stolte far, Tesla er vokset op. Nu trænger vi til en ny leder, Tim Cook-agtig, ikke Elon,« fortsætter den indonesiske storaktionær.

Mandag skrev nyhedsbureauet NTB, at Musk af to omgange har solgt Tesla-aktier for 15 milliarder dollar for at finansiere opkøbet af Twitter i oktober.

Musk sagde dengang, at han var færdig med at sælge ud af sit livsværk, men i november solgte han Tesla-aktier for yderligere 3,95 milliarder dollar, og midten af december solgte han en bid af Tesla for omkring 25 millioner danske kroner.