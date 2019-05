Et amerikansk F-16 fly er styrtet ned i byen Perris i Californien. Her ramte flyet ned i taget på et varehus.

Piloten nåede at skyde sig selv ud af flyet med katapultsædet inden styrtet.

Flyet styrtede ned lige ved en militærflyvebase ved navn March Air Reserve Base.

Årsagen til styrtet skal ifølge undersøgelser være, at det hydrauliske system om bord fejlede.

Ifølge CNN blev flyets pilot kørt på hospitalet efterfølgende.

Piloten skal dog være sluppet uden større skader.

Direktøren for varehuset, F-16-flyet styrtede ned i, har været ude og bekræfte, at ingen af hans medarbejdere kom til skade.

»Gudskelov kom ingen til skade. Nu skal vi se, hvad det betyder for selskabet, men lige nu bekymrer vi os om vores ansatte og deres familier,« siger selskabets direktør Mike Johnson ifølge CNN.