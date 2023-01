Lyt til artiklen

Klimaprotestgruppen har valgt at skifte taktik væk fra at smadre ruder og lime sig fast på veje til gene for trafikanter.

Det fortæller den britiske fløj af organisationen i et tweet.

»Vi giver op. Vores nytårsforsæt er at standse vores taktik om offentlig forstyrrelse. I stedet opfordrer vi alle til at hjælpe os med at ryste vores korrupte regering op,« lyder det i tweetet.

Samtidig tilføjer organisationen, at de vil opfordre alle til at deltage i 'The Big One', hvor de vil samle 100.000 mennesker ved parlamentets hus.

Her skal de 100.000 personer omringe parlamentet for at kræve et retfærdigt samfund og en borgerstyret afslutning på 'den fossile brændstofæra'.

»Det, der er mest brug for nu, er at ryste op i magtmisbrug og ubalance. At skabe en overgang til et retfærdigt samfund, der arbejder sammen for at afslutte fossilbrændstof-æraen,« stod der i erklæringen.

»Vores grådige politikere, der er optaget af vækst, vil ikke gøre det uden pres.«

Extinction Rebellion er et systemkritisk aktivistisk netværk, der – hvert fald førhen – ofte har lavet civil ulydighed.

Den danske gren af organisationen har førhen blandt andet spærret Langebro i København ved at indtage en stålkonstruktion over broen.