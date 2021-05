Det er 37 dage siden, at det enorme containerskib 'Ever Given' endelig kom fri efter at have siddet fast i Suez-kanalen.

Men det er faktisk stadig ikke kommet videre.

Og ifølge nyhedsbureauet Reuters afgjorde en egyptisk ret tirsdag, at skibet fortsat skal blive liggende, hvor det ligger: I en sø i forbindelse med den vigtige søvej, der forbinder Middelhavet med Røde Hav.

Her er 'Ever Given' nu blevet genstand i en tvist om milliarder af kroner, og det er derfor blevet tilbageholdt, efter at det ellers kom fri 29. marts.

'Ever Given' ligger i en sø, der forbinder to sektioner af Suez-kanalen. Foto: TOM WILLIAMS Vis mere 'Ever Given' ligger i en sø, der forbinder to sektioner af Suez-kanalen. Foto: TOM WILLIAMS

For hvem skal betale regningen for den monstrøse trafikprop, der opstod i de seks dage, hvor hele verden kiggede på skibet, der sad fast på tværs af kanalen og blokerede for alt?

De egyptiske myndigheder mener, at det skal ejeren af 'Ever Given', det japanske selskab Shoei Kisen Kaisha.

Og det er ikke et uanseligt beløb: 916 millioner dollar svarende til 5,7 mia. kroner lyder regningen på.

Hvilket skal dække ikke bare udgifterne til at få skibet fri, men også de økonomiske tab på grund af den blokerede kanal, hvor mere end 400 andre skibe lå i kø på en strækning, der normalt lægger vand til cirka 12 procent af verdens gods.

Sådan så det ud, da 'Ever Given' sidst i marts sad fast i Suez-kanalen. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY Vis mere Sådan så det ud, da 'Ever Given' sidst i marts sad fast i Suez-kanalen. Foto: EUROPEAN SPACE AGENCY

»Myndighederne i Suez-kanalen sørgede for, at skibet holdt sig ovenvande uden at miste menneskeliv og uden at skade godset ombord. Men til gengæld tabte myndighederne selv millioner af dollar hver eneste dag,« har myndighedschef hos Suez Canal Authority, Osama Rabie, tidligere sagt.

Her er man endnu ikke færdige med undersøgelserne af, hvordan det overhovedet kunne ske, at 'Ever Given' satte sig fast. Og myndighederne har truet med, at skibet skal blive liggende i området, indtil sagen er afsluttet.

Forsikringsselskabet UK Club, der har forsikret 'Ever Given' har i hele forløbet stillet spørgsmålstegn ved det store erstatningskrav, der ifølge Reuters oplysninger blandt andet skulle bestå af en 'redningsbonus' på 300 millioner dollar (1,85 milliarder kroner) og en erstatning for 'tab af omdømme' på samme beløb.

Ejeren af 'Ever Given' har en frist til 20. maj, hvis de vil appellere afgørelsen.