Selv det bedste regntøj og de sikreste gummistøvler er ikke nok til at modstå den voldsomme mængde nedbør, der lige nu hærger Australien.

Mere end 50.000 indbyggere i Australiens største by Sydney og dets omgivelser har nemlig fået besked på at evakuere og forberede sig på at forlade deres hjem. Det skriver Reuters.

»Denne begivenhed er langt fra slut,« lyder det fra New South Wales' premierminister Dominic Perrottet.

Der er tale om den muligvis værste runde af oversvømmelser på mindre end halvandet år.

Foto: LOREN ELLIOTT Vis mere Foto: LOREN ELLIOTT

Dage med voldsom regn har fået dæmninger til at flyde over, hvilket bragte en ny oversvømmelsessituation til dele af byen med 5 millioner mennesker.

»De seneste oplysninger, vi har, er, at der er en meget god chance for, at oversvømmelserne vil være værre end nogen af ​​de andre tre oversvømmelser, som disse områder har haft i de sidste 18 måneder,« lyder det fra beredskabsminister Murray Watt.

Nogle regioner har modtaget 800 mm regn siden lørdag, hvilket overskygger Australiens årlige gennemsnitlige nedbør på omkring 500 mm.

Den føderale regering har erklæret oversvømmelserne for en naturkatastrofe og hjælper oversvømmelsesramte beboere med at modtage nødstøtte.